Beim Kindertag in Pforzheim geht es um Spiel, Sport und Spaß

Der Pforzheimer Enzauenpark verwandelt sich am Sonntag in einen Erlebnisort für Kinder. Trampolin, Kletterturm, kreativ sein – das ist am Kindertag geboten.

Klettern, hüpfen, schminken, spielen – der Enzauenpark steht am kommenden Sonntag ganz im Zeichen der Kinder. Zum 28. Mal findet der traditionelle Kindertag dort statt. Von 11 bis 18 Uhr wird Familien einiges geboten – und das bei freiem Eintritt.

Veranstalter ist der städtische Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP). Dessen Direktor Oliver Reitz, selbst Vater von zwei noch kleinen Kinder, nennt den Kindertag „ein sehr willkommenes Angebot, um Familien Einblicke in die breite Vielfalt an Aktivitäten für Kinder und Jugendliche in unserer Stadt bieten zu können“.

Im Pforzheimer Enzauenpark gibt es am Sonntag einiges zu entdecken

Er sagt: „Mit Mitmachaktionen, Bewegungsspielen, Informationsständen, dem beliebten Kinderflohmarkt und einem bunten Bühnenprogramm gibt es wieder viele Attraktionen, die bei hoffentlich gutem Wetter einen Erlebnistag nicht nur für Kinder, sondern auch für ihre Eltern garantieren.“

Und tatsächlich gibt es am Sonntag auf dem Vicenza-Platz, der Wiese vor der St.-Maur-Halle, dem Europaplatz, der großen Wiese und auf der Bühne im Biergarten einiges zu entdecken.

Schon für die ganz Kleinen ab einem Jahr ist Programm geboten, versichert Bianca Alvino vom Eventmanagement des WSP. Ins Tiny House, ein kleines Spielhaus vorn am Vicenza-Platz, können bereits die Jüngsten.

Der Kletterturm kommt super an. Bianca Alvino

WSP-Eventmanagement

Und auch den Älteren, bis etwa zwölf oder 14 Jahre, sollte es im Enzauenpark nicht langweilig werden. „Der Kletterturm kommt super an“, sagt Alvino. Und generell steht Klettern anscheinend hoch im Kurs: Am Kletterbaum der Pfadfinder Royal Rangers seien immer lange Schlangen, so Alvino.

Auf der großen Wiese gibt es unter anderem Airbrush-Tattoos, Trampolinspringen und verschiedene kreative Mitmachangebote. In diesem Jahr ist nach einigen Jahren Pause die Volkshochschule wieder dabei. „Verschiedene Dozenten machen verschiedene Programmangebote“, sagt Alvino. In der Rubrik „Kultur und Gestaltung“ wird etwa mit Kindern gefilzt und der Englischsprachkurs bietet Kinder-Bingo mit Farben an.

Neben Spiel und Spaß geht es auch um ernstere Themen

Spiel, Sport und Spaß stehen beim Kindertag im Mittelpunkt. Doch es sollen auch Themen angesprochen werden, die nicht alltäglich sind, sagt Alvino. So sind etwa die Jugendsozialarbeit und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) beim Kindertag dabei.

Die BZgA-Mitmachinitiative „Kinder stark machen“ dreht sich um frühe Suchtvorbeugung und darum, wie Kinder zu selbstbewussten Jugendlichen werden. In einem Beratungszelt können sich Eltern zudem über den altersgerechten Umgang mit sozialen Medien informieren.

Die rollende Kinderturn-Welt auf dem Vicenza-Platz ist neu dabei

Neu ist diesem Jahr die rollende Kinderturn-Welt der Kinderstiftung Baden-Württemberg mit fünf Erlebnisstationen. Sie ist auf dem Vicenza-Platz zu finden. Jede Station widmet sich einem heimischen Tier, dem Eichhörnchen, der Biene, Maus, dem Frosch, Maulwurf oder der Spinne, sowie dessen spezieller motorischer Fähigkeit.

Auf der Wiese vor der St.-Maur-Halle können Kinder sich im Bogenschießen erproben oder Marshmallows am Lagerfeuer grillen. Am Europa-Platz bietet die Bergwacht einen Gebirgstrage-Parcours und Sand-Lawinensuche an. Kindertattoos mit dem Greifenküken BeNNi gibt es am Stand des Pforzheimer Kuriers, der Medienpartner des Kindertags ist.

Chöre, das Jugendorchester Königsbach und mehrere Tanzgruppen treten auf der Bühne im Biergarten auf. Unter anderem wird etwa der „Flohzirkus Orquestra“ angekündigt. Zur offiziellen Eröffnung um 12.35 Uhr werden Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) und WSP-Direktor Reitz sowie Maskottchen „Goldi“ auftreten.

Führungen durchs Wasserwerk und die soziale Gärtnerei

Etwas abseits der Veranstaltungen im Enzauenpark bieten die Stadtwerke Pforzheim zwischen 15 und 17 Uhr Führungen im Wasserwerk an, ist dem offiziellen Flyer zu entnehmen. Anlass ist das 125-jährige Bestehen des Wasserwerks. Auch Q-Prints & Service bietet Führungen durch die soziale Gärtnerei an. Von 11 bis 16 Uhr haben Teilnehmer dabei auch die Möglichkeit, selbst Gemüse zu ernten oder zu pflanzen.

Geparkt werden kann auf dem Europa-Parkplatz, wo direkt daneben eine Toilette mit Wickelstation ist, auf dem Kaufland-Parkplatz im Hohenwiesenweg sowie auf dem Parkplatz in der Wildersinnstraße. Eine weitere Toilette mit Wickelstation gibt es in der Nähe des Vicenza-Platzes.

Von 11 bis 18 Uhr findet auf der Wiese vor der St.-Maur-Halle der Kinderflohmarkt statt, bei schlechtem Wetter ist der Verkauf in der Halle. Anmeldungen per E-Mail an info@eissportzentrum-pf.de oder unter (0 72 31) 56 07 02