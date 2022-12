Bis zu fünf Vornamen ließen Eltern für ihre Neugeborenen in diesem Jahr eintragen. Der beliebteste erste Vorname ist Lina bei den Mädchen, sowie Leon bei den Jungen.

Lina löst Mia an der Spitze ab

Der Blick in die Statistiken ist Ende eines Jahres immer beliebt und so führt auch die Stadt Pforzheim eine Liste, die ausweist, welche Namen bei den Eltern von Neugeborenen im ablaufenden Jahr am meisten gefragt waren.

Sowohl bei den Jungen als auch bei den Mädchen hat es in diesem Jahr einen neuen Spitzenreiter auf der Hitliste der Vornamen gegeben. Bei den Mädchen lag Lina – dieser Vorname wurde insgesamt 25 Mal vergeben – mit leichtem Abstand vor Mia (21 Mal), ein Vorname, der in den zurückliegenden beiden Jahren noch die Spitzenposition innehatte.

Bei den Jungen wiederum ist es Leon, der im Jahr 2022 besonders beliebt war. Ganze 22 Mal haben Eltern ihr Kind so genannt, allerdings dicht gefolgt vom Namen Ben, den die Eltern mit Stand vom 20. Dezember 21 Mal favorisiert haben.

Auffällig hohe Zahl an Neugeborenen mit mindestens zwei Vornamen

Die Statistik selbst weist für das zu Ende gehende Jahr insgesamt 2.909 Geburten bis einschließlich 20. Dezember aus. Damit liegt man etwa im Bereich der beiden Vorjahre. Zum Vergleich: Bis Ende des Jahres 2020 waren es knapp über 3.000 Geburten, die gezählt worden sind, ein Jahr später zum gleichen Zeitpunkt rund 50 mehr.

Auffällig ist auch in diesem Jahr wieder die große Zahl an Neugeborenen, die von ihren Eltern mindestens zwei Vornamen bekommen haben. Nur bei 1.789 Kindern reichte nämlich lediglich ein Vorname aus, teilt die Stadt auf Anfrage dieser Redaktion mit. Mit gleich zwei Vornamen sind stolze 1.028 Neugeborene registriert worden.

Die Liste der ersten Vornamen ist dabei ziemlich lang und umfasst bei den Mädchen mehr als 750 verschiedene Namen, von denen zwei Drittel nur ein einziges Mal in diesem Jahr vergeben worden sind, darunter auffällig viele fremdländisch klingende Namen.

Aber auch typisch deutsche Namen wie Daniela, Iris, Juliane oder Petra finden sich in dieser Liste nur ein einziges Mal wieder. Und ein ungewöhnlicher Name sticht zudem besonders hervor: Priscilla-Majesty wurde offenkundig als offizieller Vorname von der Stadt anerkannt.

747 unterschiedliche Jungennamen wurden vergeben

Vielfältig geht es auch bei den Jungen zu. Die Liste der unterschiedlichen Namen ist mit 747 fast genauso lang, wie die der Mädchen. Echte Ausreißer finden sich hier allerdings nicht.

Zu den beliebtesten Vornamen zählen unter anderem Daniel (17 Nennungen), Anton (15 Nennungen) oder Paul (elf Nennungen). Letzterer hat auch bei den zweiten Vornamen die Nase knapp vorn, gefolgt von Emil, Johannes, Sebastian, Elias und Gabriel.

Sophia, Elisabeth und Katharina sind als zweiter Vorname beliebt

Bei den Mädchen wiederum waren als zweite Vornamen besonders beliebt: Sophia, Elisabeth, Rosa, Aurora, Katharina und Louisa. Nicht allen Eltern schienen die zwei Vornamen allerdings ausreichend zu sein. In 82 Fällen ließen sie auch noch einen dritten Vornamen für das Kind eintragen.

Bei den Jungen waren hier Alexander, Bakry, Issa, Ahmet, Amin und Anh besonders gefragt, aber auch Gerhard, Lothar oder Ruprecht finden sich als dritter Vorname in der offiziellen Liste wieder. Hier haben die Jungen mit insgesamt 42 verschiedenen Vornamen die Nase leicht vorne; bei den Mädchen endet die Liste bereits an Position 40. Hier waren Namen wie Sophie, Anais, Grace, Katharina, Andrée, Beatrix, Constantina oder Dagmar gefragt.

Und wer jetzt denkt, dass drei Vornamen doch mehr als ausreichend sein sollten, der irrt in zumindest zehn Fällen, in denen die Eltern ihren Kindern auch noch einen vierten, in zwei Fällen sogar einen fünften Vornamen spendierten. Bei den Mädchen lautet dieser Amin, bei den Jungen Roger.