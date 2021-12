In Pforzheim blieb 2021 alles beim Alten, zumindest was die beliebtesten Vornamen bei den Neugeborenen angeht: Mia, Elias, Noah und David machten das Rennen wieder unter sich aus.

Mia ist auch in diesem zu Ende gehenden Jahr der beliebteste Name von neugeborenen Pforzheimer Kindern: 29 Eltern gaben ihrem Mädchen den Namen Mia als ersten Vornamen. Bereits im Vorjahr war Mia der beliebteste Vorname für Mädchen gewesen.

Bei den Jungennamen kann die Statistik aus dem Vorjahr gleich für die drei häufigsten Namen übernommen werden: 25 Mal wählten die Eltern für ihre neugeborenen Söhne den Vornamen Elias, 23 Mal Noah und 22 Mal David – damit war bei den Jungennamen genau die gleiche Reihenfolge auf dem Podest wie im Vorjahr.

Bei den Mädchennamen folgten auf Platz zwei Elisa und Lea mit jeweils 20 Nennungen und auf Platz drei Emilia (18). Elisa ist eine Neuaufsteigerin. Sie war im letzten Jahr noch nicht im Ranking unter den zehn beliebtesten Vornamen zu finden. Lea stieg von Platz sieben auf und Emilia von Platz fünf.

Insgesamt hat das Standesamt in Pforzheim mit Stand vom 20. Dezember 3.069 Geburten im Jahr 2021 beurkundet, gab der städtische Pressereferent Philip Mukherjee bekannt. Davon waren 1.585 Jungen und 1.484 Mädchen.

Beliebter männlicher Vorname: Elias kommt von Elijáhu

Der männliche Vorname Elias geht auf den hebräischen Namen Elijáhu zurück und bedeutet übersetzt „mein Gott ist Jahwe“. Bekannt ist der Name durch den Propheten Elija aus dem Tanach (die hebräische Bibel). Bereits seit dem Jahr 2000 gehört Elias zu den beliebtesten Namen in Deutschland.

Der ähnliche weibliche Vorname Elisa gilt als Kurzform des Namens Elisabeth und bedeutet übersetzt „mein Gott schwört“ und „mein Gott ist Fülle“. Der biblische Name kann auf die Mutter von Johannes dem Täufer zurückgeführt werden. Auch der Name Elisa wird seit der Jahrtausendwende in Deutschland immer beliebter.

Bundesweit tauschten die Vornamen Emilia (Platz eins) und Mia (Platz zwei) die Plätze an der Spitze der beliebtesten weiblichen Vornamen, gefolgt von Hannah/Hanna, gab das Schwangerschaftsportal Babelli.de bekannt. Als Aufsteiger erwies sich dort der Name Leni auf Platz neun mit einem Sprung von 16 Plätzen nach oben.

Theo ist der bundesweite Aufsteiger

Bei den Jungennamen hielt sich demnach Leon an der Spitze, gefolgt von Noah und Finn/Fynn, die beide jeweils einen Platz nach oben kletterten. Als Aufsteiger des Jahres bei den Jungennamen bundesweit erwies sich Theo, der 13 Plätze nach oben sprang und nun auf Rang acht der beliebtesten männlichen Vornamen in Deutschland liegt. In Pforzheim lag Theo bereits im Vorjahr auf Rang sieben.

In der Pforzheimer Vornamensstatistik werden auch die zweiten und dritten Vornamen erfasst. Als Zweitname ist Marie mit 36 Nennungen der beliebteste Vorname bei den Mädchen, gefolgt von Sophie (29) und Maria (26). Als Kurzform von Maria gilt übrigens der Vorname Mia, der bei den Erstnamen auf Platz eins steht und erneut den Trend der Vorjahre zu kurzen zweisilbigen Vornamen bestätigt.

Bei den Zweitnamen der neugeborenen Jungen in Pforzheim liegt Alexander mit 14 Nennungen vorne, dicht gefolgt von Elias (13) und Noah (elf). Auffallend ist, dass Can, der beliebteste zweite männliche Vorname aus dem Vorjahr, in diesem Jahr nur ein Mal als Zweitname gewählt wurde.