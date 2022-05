Spritpreis-Analyse

Bis zu sechs Cent billiger: Wo Autofahrer in Pforzheim am günstigsten tanken

Die Spritpreise an den Tankstellen ziehen wieder an. Wann und wo kann man beim Tanken sparen? Die BNN haben die Diesel- und Benzinpreise in Pforzheim unter die Lupe genommen. Und: Droht Anfang Juni ein Lieferengpass?