In Pforzheim fehlen Kita-Plätze: Der Paritätische Pforzheim/Enzkreis hat in Kooperation mit dem Kinderschutzbund und Familienzentrum Au Verwaltung und Mitglieder des Gemeinderats zum Austausch eingeladen.

Immer mehr Kinder – immer weniger Betreuungspersonal. Diesem Problem steht man in Pforzheim im Bereich der Kindertagespflege gegenüber.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband Pforzheim/Enzkreis lud am Mittwoch zum Fachgespräch über dieses Thema in die „Cantina“ in der Simmlerstraße in Pforzheim. Während der intensiven Diskussion wurden Lösungsansätze formuliert.

Was muss in Pforzheim getan werden, um den Bedarf fehlender Plätze in der Kindertagespflege zu decken? An der Gesprächsrunde zu dieser Frage nahmen leitende Mitarbeiter der Verwaltung, Mitglieder des Gemeinderats und des Wohlfahrtsverbands teil. Die Veranstaltung lief in Kooperation mit den beiden Mitgliedsorganisationen Kinderschutzbund und Familienzentrum Au.

In Baden-Württemberg werden rund 21.100 Kinder betreut

Ines Bloth, Projektleiterin der Qualifizierungsoffensive im Landesverband Kindertagespflege Baden-Württemberg gab zu Anfang in ihrem Impulsvortag einen Einblick in aktuelle Entwicklungen dieses Pflegebereichs. In Baden-Württemberg werden rund 21.100 Kinder von 6.100 Tagesmüttern oder -vätern betreut.

Kindertagespflege sei eine wichtige Säule in der frühkindlichen Bildung, so Bloth. Der Vorteil liegt im quasi-familiären Charakter des Betreuungsumfelds. Oft betreuen die Tagesmütter ihre Schützlinge zu Hause. So entsteht ein sehr enger und persönlicher Bezug.

Der überschaubare Rahmen bietet dabei beste Voraussetzungen für die Betreuung der Kleinsten. „Die Kindertagesbetreuung ist eine wichtige Leistung aus unserer Gesellschaft für die Gesellschaft“, betonte Ute Hötzer, Kreisvorstandsmitglied des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Pforzheim.

35 Prozent der Eltern wünschen sich Tagespflegesatz in Pforzheim

Reinhard Gotsch, Vorstandsmitglied des Familienzentrums Au, gab einen statistischen Überblick über den Bedarf in Pforzheim. Die Betreuungssituation ist hier seit Jahren mangelhaft.

Rund 35 Prozent der Eltern von Kindern unter drei Jahren wünschen sich in Pforzheim einen Tagespflegeplatz für ihren Nachwuchs. Damit liegt die Stadt zwar unter dem Bundesdurchschnitt von 45 Prozent. Das von der Stadt festgesetzte Quotensoll von 32 Prozent wurde jedoch bislang bei Weitem nicht erreicht.

Trotz aller Bemühungen, neue Betreuungsplätze zu schaffen, läuft die Stadt den aktuellen Entwicklungen hinterher. Laut Statistik aus dem Jahr 2020 fehlen für Kinder unter drei Jahren mindestens 365 Plätze, für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt mindestens 400 Plätze.

Die Folgen des jahrelangen Mangels im Bereich der Frühbildung offenbart sich nicht nur im Gesundheits- und Sprachmonitoring bei den Einschulungsuntersuchungen. Er schlägt sich auch in den landesweit höchsten Quoten bei den Abgängern ohne Schulabschluss und der höchsten Jugendarbeitslosigkeit nieder.

Tagespflegekräfte geben wegen schlechter Bezahlung und fehlender Perspektive auf

In der Diskussion mit Vertretern der Verwaltung, darunter Sozialbürgermeister Frank Fillbrunn (FDP) und Joachim Hülsmann, Leiter des Jugend- und Sozialamtes, erläuterten Vertreter der Pflegeeinrichtungen ihre Probleme und zeigten Lösungsansätze auf.

Einerseits steige der Bedarf an Pflegeplätzen, weil Eltern in Folge der steigenden Inflation gezwungen seien, für die wirtschaftliche Absicherung mehr und länger zu arbeiten. Auch werde der Betreuungsbedarf durch Kinder Geflüchteter weiter wachsen.

Andererseits geben viele Tagespflegekräfte wegen schlechter Vergütung und mangelnder Zukunftsperspektiven auf, denn Geld gibt es nur für Betreuungsstunden. Wichtige Eingewöhnungs- und Beratungszeiten mit Eltern würden hingegen nicht bezahlt.

Viele schreckt auch die finanzielle Unwägbarkeit einer selbstständigen Tätigkeit ab. Stundengenaue Abrechnung, pauschalierte Leistungen, vergütete Sonderstunden und ein beschleunigtes Bewilligungsverfahren würden Pflegekräften Planungssicherheit geben und so den Job attraktiver machen.