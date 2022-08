Betrüger in Pforzheim und dem Kreis Calw haben erneut über Whatsapp ihr Unwesen getrieben

In den vergangenen Tagen ist es Betrügern in mindestens zwei Fällen erneut gelungen durch den Kurznachrichtendienstes Whatsapp Geld zu ergaunern. Wie die Polizei mitteilte, meldeten sich die Täter in beiden Fällen mit einer unbekannten Nummer per Whatsapp bei den in Pforzheim beziehungsweise in einer Gemeinde im Kreis Calw wohnhaften Geschädigten.

Dabei behaupteten sie, deren Tochter zu sein, die eine neue Telefonnummer habe. Im weiteren Verlauf brachten die Gauner die Geschädigten dazu, ihnen Geldbeträge zu überweisen und verursachten so einen Gesamtschaden im vierstelligen Eurobereich.

Das Polizeipräsidium Pforzheim weist erneut auf Verhaltenstipps bei entsprechenden Telefonnachrichten hin!