Betrunken am Steuer: Polizei zieht in Pforzheim Führerschein ein

Bei einer Kontrolle in Pforzheim hat die Polizei gefunden, der stark betrunken Auto gefahren war. Die Beamten zogen seinen Führerschein ein und zeigten ihn an.

Den Führerschein eines 53-jährigen Autofahrers hat die Polizei am späten Donnerstagabend in Pforzheim eingezogen, nachdem er betrunken mit dem Auto unterwegs gewesen war. Die Polizei teilte mit, dass Beamte den Mann am Donnerstagabend um 23.35 Uhr in der Habermehlstraße kontrollierten.

Der Atemtest ergab 2,1 Promille

Sie bemerkten dabei Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem Fahrer. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,1 Promille. Der Mann musste daraufhin eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben.

Den Führerschein des 53-Jährigen behielten die Beamten noch vor Ort ein. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.