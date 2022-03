Betrunkener Autofahrer landet nahe Pforzheimer Waisenhausplatz im Grünstreifen

Bei einem Unfall in Pforzheim hat sich in der Nacht auf Samstag ein betrunkener 42-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Der Wagen landete im Grünstreifen, der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Ein Sachschaden von rund 10.000 Euro ist die Folge einer nächtlichen Alkoholfahrt in Pforzheim am Samstag gegen 1.30 Uhr. Ein 42-jähriger Autofahrer streifte zunächst in der Ausfahrt der Tiefgarage zur Zenthofstraße die Betonwand und ein Verkehrszeichen mit seinem Wagen.

Als er seine Fahrt dann in Richtung Waisenhausplatz fortsetzte, geriet er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in den Grünstreifen. Bei dem Aufprall verletzte sich der Fahrer leicht am Knie.

Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Nord stellten vor Ort fest, dass der 42-jährige erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Neben einer Blutprobe musste der Fahrer auch seinen Führerschein abgeben.