1,0 Promille

Betrunkener Autofahrer schläft an Ampel in Pforzheim ein

Ein 31-jähriger Mann ist am Sonntagmorgen betrunken in seinem Auto bei laufendem Motor an einer Kreuzung in Pforzheim eingeschlafen. Die Polizei weckte ihn. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,0 Promille.