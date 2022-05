Betrunkener Autofahrer verliert in Pforzheim die Kontrolle über seinen Wagen

Ein 39-jähriger Autofahrer hat am Samstagabend auf einer Trunkenheitsfahrt einigen Schaden in der Pforzheimer Oststadt angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann gegen 20.30 Uhr auf dem Altstädter Kirchenweg in Richtung Ortsausgang auf dem linken Fahrstreifen.

Auf dem rechten Fahrstreifen fuhr zum selben Zeitpunkt ein 25-Jähriger. Der 39-Jährige kam von seiner Spur ab und zog nach rechts, wobei er den Wagen des 25-Jährigen touchierte und anschließend noch weiter von der Fahrbahn abkam und mit einem am Rand abgestellten Roller kollidierte.

Mann fuhr mit 1,8 Promille

Das Fahrzeug rollte noch weiter und überfuhr ein Verkehrsschild sowie zwei Poller. Die beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Außerdem wurden der 25-Jährige und sein Beifahrer leicht verletzt.

Ein Alkoholtest ergab bei dem 39-jährigen Unfallfahrer einen Wert von 1,8 Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde. Er hat einen Sachschaden von insgesamt knapp 26.000 Euro angerichtet.