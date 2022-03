Betrunkener Autofahrer verunfallt auf der B10 bei Pforzheim

Glück im Unglück hatte ein Autofahrer in der Nacht zum Sonntag auf der B10 bei Pforzheim: Er kam mit seinem Auto von der Straße ab und blieb unverletzt. Allerdings bemerkten die Polizisten bei der Unfallaufnahme, dass er auffällig nach Alkohol roch...

Mit 2,4 Promille am Steuer

Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht zum Sonntag auf der B10 bei Pforzheim einen Unfall verursacht. Wie die Polizei meldet, war der 27-Jährige gegen 1.30 Uhr auf der B10 von Pforzheim in Richtung Ersinger Kreuz unterwegs. In einer Kurve kam er von der Straße ab und fuhr gegen einen Erdwall - Glück im Unglück, muss man sagen: Ein Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto wäre wohl deutlich schlimmer ausgegangen.

Der Fahrer, der alleine im Auto saß, blieb unverletzt. Für sein Auto ging die Sache anders aus: Totalschaden in Höhe von 5.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch beim 27-jährigen Fahrer. Eine Atemprobe zeigte: Der Mann war mit 2,4 Promille am Steuer gesessen. Jetzt hat er nicht nur sein Auto eingebüßt, sondern auch seinen Führerschein.