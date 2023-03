Betrunkener baut Unfall und verliert Führerschein in Pforzheim

Ein betrunkener Autofahrer hat am Mittwochabend nach einem Unfall in Pforzheim seinen Führerschein abgeben müssen. Die Polizei teilte mit, dass der 62-Jährige vor dem Unfall auf der Tiefenbronner Straße in Richtung Tiefenbronn unterwegs war. Er gab später an, ein Reh habe die Fahrbahn überquert, weshalb er versucht habe nach links auszuweichen. Daraufhin kam er allerdings von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Dabei beschädigte er ein Verkehrsschild.

Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen bei dem Mann während der Unfallaufnahme einen starken Alkoholgeruch wahr. Als sie deswegen einen Alkoholtest durchführten, stellten sie fest, dass der Mann 1,5 Promille im Blut hatte. Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben und die Beamten behielten seinen Führerschein ein.