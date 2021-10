Betrunkener flieht von Pforzheimer Unfallstelle und kehrt wegen Nummernschild zurück

Ungewöhnliches Verhalten zeigte ein 58-jähriger Autofahrer, der in Pforzheim am Sonntagnachmittag in der Wildbader Straße einen Verkehrsunfall verursachte, zunächst von der Unfallstelle flüchtete und nach kurzer Zeit wieder zurückkehrte - auf der Suche nach seinem Kennzeichen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann gegen 16.30 Uhr auf der Dietlinger Straße in Richtung Habermehlstraße. An der Kreuzung zur Wildbader Straße bog er nach rechts ab und fuhr auf dem linken Fahrstreifen weiter. Dabei zog er aber zu weit nach links, sodass er mit einem Zaun und einem Zierbaum kollidierte, die auf der Mittelinsel standen. Der 58-Jährige hielt an, zog ein Zaunteil aus dem Kühlergrill seines Fahrzeugs und machte sich in Richtung Sandweg davon.

Zeugen hatten den Unfall beobachtet und die Polizei verständigt. Während die Beamten vor Ort waren und den Unfall aufnahmen, kehrte der Verkehrssünder an die Unfallstelle zurück und suchte nach seinem verlorenen Autokennzeichen, das sich beim Unfall gelöst hatte. Die Polizisten wurden auf den Mann aufmerksam und baten zum Atemalkoholtest. Dieser ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille. Anschließend musste der 58-Jährige noch eine Blutprobe abgeben.

Der Schaden am Fahrzeug liegt bei etwa 4.000 Euro.