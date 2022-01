Hoher Sachschaden

Betrunkener kollidiert in Pforzheim mit geparkten Fahrzeugen

Unter Alkoholeinfluss am Steuer sitzen ist selten eine gute Idee. Diese Erfahrung machte am frühen Freitagmorgen auch ein 22-Jähriger, der in Pforzheim folgenschwer von der Fahrbahn abkam.