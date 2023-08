Birgit aus Pforzheim braucht eine Stammzellspende

Wer sich bei der DKMS als potenzieller Stammzellenspender registrieren möchte, um Birgit zu helfen, findet Informationen unter https://www.dkms.de/aktiv-werden. Registrieren können sich potenzielle Spender auch an diesem Samstag, 5. August, in der Mehrzweckhalle in Hohenwart, sowie eine Woche später, am Samstag, 12. August, in der Kramski-Arena in Pforzheim, jeweils zwischen 12 und 16 Uhr.