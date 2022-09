Surfen, Musik, Food Trucks und eine Kinopremiere: Rund um die Blackforestwave war am Samstag in Pforzheim einiges geboten.

Wasser stört die Surfer des Vereins Black Blackforestwave in Pforzheim nicht. Von oben nicht und von unten schon gar nicht. Im Gegenteil: Wenn das Wasser den Metzelgraben hinunter rauscht und sich in der Anlage perfekte Wellen bilden, dann macht das Surfen dort erst so richtig Spaß, fordert natürlich aber auch ein wenig Geschicklichkeit von denen, die sich aufs Brett trauen.

Am Samstag hatten auch Nicht-Mitglieder die Möglichkeit, sich auszuprobieren, egal ob Anfänger oder Profis. Rettungsschwimmer sorgten dafür, dass nichts passierte. Die verfügbaren Plätze waren schnell weg. „Schade, dass nicht noch mehr können“, sagt Julian Biehmelt von Blackforestwave.

„Aber es ist ein gutes Zeichen“, sagt er über die Resonanz, zumal sich der Verein auf die Fahne geschrieben hat, den Sport niederschwellig anbieten zu wollen. „In einen Eisbach würde ich jetzt keinen rein schicken, das wäre zu gefährlich, aber hier haben wir schon Jung und Alt gehabt“, sagt er – und alle hätten bislang viel Freude auf der Anlage gehabt.

Blackforestwave in Pforzheim: Film gibt Einblicke in die Entstehung der Welle

Nach der offiziellen Einweihung vor ziemlich genau einem Jahr hatte man an diesem Samstag mit dem „Open Surf“ also erneut einen Event am Start, der neben der Möglichkeit zu surfen mit viel Musik, mit Food Trucks und einer Kinovorführung am Abend aufwartete.

Dabei feierte der Streifen “Black Forest Wave – Surf Your Local River” seine Premiere. Eine Dokumentation von Project Cheezus, die die Bauphase über den kompletten Zeitraum begleitet und auf 90 Minuten komprimiert hat. Interviews und Bildmaterial geben einen Rückblick von den Anfängen bis zur fertigen Anlage.

„Es ist wirklich eine gute Gelegenheit, zu sehen, was da alles dahinter steckt“, sagt Biehmelt. „In dem Film kriegt man vieles von dem mit, was hinter den Kulissen gelaufen ist.“ Wer den Film am Samstagabend verpasst hat und ihn sehen möchte: Er wird noch einmal gezeigt und zwar am 28. Oktober, dann im Gasometer, kündigt die Geschäftsführerin des Kommunalen Kinos, Christine Müh, an.

Man findet nicht viele Wellen in Deutschland, die auf Vereinsbasis betrieben werden. Siegfried Guigas, Vereinsmitglied Black Forest Wave

Die filmische Würdigung erfolgt nicht ohne Grund: Die Anlage in Pforzheim sei schon etwas Besonderes, auf das man auch stolz sein dürfe, bemerkt Siegfried Guigas vom Verein Black Forest Wave im Gespräch mit unserer Redaktion. „Man findet nicht viele Wellen in Deutschland, die auf Vereinsbasis betrieben werden.“

Die Location am Metzelgraben neben dem Kupferdächle wird auch nicht nur von den Surfern geschätzt: Schon am frühen Nachmittag waren viele Besucher gekommen und ließen es sich auf dem Platz gut gehen. Von der Seite aus schauten sie zu, wie sich hinter dem Zaun die Surfer einzeln und nacheinander in die Welle stürzten.

Manche hielten sich dort bemerkenswert gut und lange, andere hatten Mühe, sich auf dem Brett zu halten oder die richtige Position im Wasser zu finden. Es ist eben ein Sport, der nicht ganz so einfach auszuüben ist, wie es auf den ersten Blick aussehen mag.