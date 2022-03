Tödliche Auseinandersetzung

Bluttat am Pforzheimer Waisenhausplatz: Kannten sich Täter und Opfer aus der Dealerszene?

Am Waisenhausplatz in Pforzheim ist am frühen Dienstagmorgen ein Mann getötet worden. Nun ermittelt eine 35-köpfige Sonderkommission. Die Gerüchteküche in der Stadt brodelt.