Beim BNN-Sommerrätsel 2021 dreht sich alles um das Thema „Kleider machen Leute“. Ob historische Gewänder oder modernes Design: Baden hat Spannendes zu bieten. Etwa den Studiengang Mode in Pforzheim.

London, Paris, Berlin – oder Pforzheim? Wer Mode studieren will, der stellt sich möglicherweise genau diese Frage, wenn es um den passenden Ort dafür geht.

Die Pforzheimer Hochschule hat einen hervorragenden Ruf in puncto Mode. Bewerbungen um einen Studienplatz kommen von nah und fern.

Pforzheim mag ja für viele nach Provinz klingen. Auch die Zahl der coolen Modelabels, Boutiquen und Stoffläden hält sich an der Enz in Grenzen. Für Studierende zählt aber nicht nur, was sie nach ihren Vorlesungen unternehmen können. Viel wichtiger – und entscheidender im Hinblick auf die Zukunftschancen – ist da die Qualität der Ausbildung.

Und da kann Pforzheim punkten: „Wir bekommen immer wieder Rückmeldungen, dass unsere Studierenden hervorragende Arbeit leisten“, sagt die akademische Leiterin des Studiengangs, Sibylle Klose.

Pforzheim ist also nicht die große weite Welt, kann aber ein Sprungbrett dahin sein. So kommt es, dass im sowieso schon überschaubar großen Studiengang Mode auf jeden verfügbaren Platz gleich mehrere Bewerbungen kommen.

Das ist beachtlich, weil für eine Bewerbung eine komplette Mappe mit Entwurfsarbeiten eingereicht werden muss. Die Arbeit macht sich nur, wer den Platz wirklich will.

Für die Antwort müssen Sie eventuell ein bisschen recherchieren. Unsere Rätselfrage in Teil 3 des Sommerrätsels:

Unsere Frage: Wie viele Studierende nimmt die Hochschule Pforzheim im Studiengang Mode pro Semester an?

A: 5 Studierende

B: 15 Studierende

C: 75 Studierende

D: 200 Studierende

Haben Sie es erraten? Dann tragen Sie die Lösung hier ein – spätestens am Donnerstag, 19. August 2021, um 16 Uhr.

Zu gewinnen gibt es attraktive Preise.

Lösung und Gewinner verraten wir am Freitagabend, 20. August.

Das vierte Rätsel erscheint am Sonntagabend, 22. August.