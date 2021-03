In Pforzheim hat es am Mittwochnachmittag auf dem Dach einer Baustelle gebrannt. Die Rauchsäule war weithin sichtbar.

Zu dem Feuer kam es auf dem Dach einer Baustelle in der Tunnelstraße. Der Alarm ging gegen 15 Uhr in der Integrierten Leitstelle ein. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

In der Nähe der Baustelle verläuft die Bahnstrecke vom Hauptbahnhof in Richtung Brötzingen. Ein Teil des Dachs stand lichterloh in Flammen.

Verletzte sind der Polizei bisher nicht bekannt. Inzwischen laufen bereits die Nachlöscharbeiten.

Dieser Artikel wird aktualisiert.