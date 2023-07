In einem Hotel in der Pforzheimer Zerrennerstraße hat es am Samstagmorgen gebrannt. Das Gebäude musste evakuiert werden.

Um 4.54 Uhr ist in einem Zimmer in einem Hotel in der Pforzheimer Zerrennerstraße ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei in einer Eilmeldung berichtet. Das Gebäude wurde evakuiert.

Eine Person leicht verletzt

Die Feuerwehr habe den Brand schnell unter Kontrolle bringen können, heißt es auf Nachfrage von der Polizei. Die Person, in deren Zimmer der Brand ausgebrochen ist, habe eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten.

Dieser Artikel wird aktualisiert.