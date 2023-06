Lichterloh in Flammen stand am frühen Samstagmorgen eine Gartenhütte in Pforzheim. Eine weitere wurde durch die Flammen beschädigt. Die Ursache ist noch unklar.

Etwa 15.000 Euro Schaden sind am Samstagmorgen beim Brand zweier Gartenhütten in Pforzheim entstanden. Nach Polizeiangaben war in den frühen Morgenstunden ein Gartenhaus in der Dietlinger Straße komplett niedergebrannt. Ein weiteres Gartenhaus wurde durch die Flammen im Dachbereich beschädigt.

Der Brand konnte von der Feuerwehr Pforzheim nach etwa einer Stunde gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.