Fahrbahn gesperrt

Brennende Couch sorgt für Feuerwehreinsatz an Bahnhäuschen in Pforzheim-Eutingen

Am Freitagmorgen hat die Feuerwehr zu einem Brand in die Eutinger Straße in Pforzheim ausrücken müssen. Dort brannte eine Couch vor einem Bahnhäuschen.