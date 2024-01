Die A8 zwischen Pforzheim und Karlsbad musste am späten Dienstagabend in beide Richtungen gesperrt werden. Grund war ein brennender Lkw. In Richtung Stuttgart kommt es auch am Morgen noch zu Behinderungen.

Ein brennender Lastwagen hat am späten Dienstag auf der A8 zwischen Pforzheim und Karlsbad gebrannt. Mehrere Feuerwehren rückten teils mit Spezialfahrzeugen an, um das Fahrzeug zu löschen.

Feuerwehr Pforzheim berichtet zunächst über Gefahrgut-Lkw

Die Autobahn wurde zwischen den Anschlussstellen Karlsbad und Pforzheim-West in beide Richtungen gesperrt. Die Feuerwehr Pforzheim bestätigte auf ihrer Facebook-Präsenz, dass es sich um einen brennenden Gefahrgut-Lkw handelte. Während des Einsatzes, so ein Polizeisprecher am Morgen, stellte sich heraus, dass der Lkw kein Gefahrgut geladen hatte.

Die Meldung über die Sperrung ging gegen 22.30 Uhr ein. Die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe wurde gegen 23.45 wieder freigegeben. Zu diesem Zeitpunkt war die Strecke Richtung Pforzheim/Stuttgart weiterhin gesperrt.

Eine Spur auf der A8 Richtung Stuttgart ist am Mittwochmorgen noch gesperrt

Auch am Mittwochmorgen kommt es in Richtung Stuttgart noch zu Behinderungen. Aufgrund von Reinigungsarbeiten ist eine Spur weiterhin gesperrt, der Verkehr fließt zweispurig an der Unfallstelle vorbei.