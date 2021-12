Feuerwehreinsatz an Silvester

Brennender Weihnachtsbaum in Pforzheim – zwei Personen im Krankenhaus

Die Feuerwehr ist am Freitagmittag zu einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus an der Westliche Karl-Friedrich-Straße in Pforzheim alarmiert worden. Dort hat ein Weihnachtsbaum gebrannt.