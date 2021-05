Stau in Richtung Karlsruhe

Brennendes Fahrzeug und Unfall: Chaos auf der A8 bei Pforzheim-Ost

Auf der A8 bei Pforzheim-Ost herrscht am späten Montagnachmittag Chaos: In Fahrtrichtung Stuttgart stand zeitweise ein brennendes Fahrzeug in der Ausfahrt. In Richtung Karlsruhe kam es zu einem Auffahrunfall.