Brötzinger Frühlingsdorf geht zum Start in die Verlängerung

Zum ersten Tag des Brötzinger Frühlingsdorfs gab es viel Regen, der Andrang hielt sich in Grenzen. Dafür wurde das Fest in Pforzheim nun außerplanmäßig verlängert. Bei den Schaustellern kommt die Entscheidung gut an.

Grauer Himmel, viel Regen und weit und breit kein Sonnenschein: Am Donnerstag, dem Eröffnungstag des Brötzinger Frühlingsdorfs fehlt von Frühlingsgefühlen jede Spur. Doch trotz des ungünstigen Wetters füllt sich der Postparkplatz wenige Stunden nach der Eröffnung mit Familien mit Kindern.

Jürgen und Gabi Hartleben besuchen das Dorf mit ihrem Enkel. Das Karussell „Kindertraum“ habe dem kleinen Jungen große Freude bereitet. „Wir sind davon ausgegangen, dass es hier heute im Vergleich zum Wochenende nicht zu voll sein wird – deshalb sind wir jetzt schon da“, sagt Gabi Hartleben.

Der geringe Andrang käme ihnen mit der noch andauernden Corona-Situation gelegen. Denn ab Sonntag fallen die Corona-Beschränkungen, wie etwa die 3G-Regel, weg. Und so befürchteten die Großelteren, dass sich am Wochenende größere Menschenmengen ansammeln könnten. Nur eines trübt den Besuch auf dem Postparkplatz: „Schade um das Wetter“, kommentiert die Pforzheimerin den grauen Himmel zum Start.

Die Schausteller sind ähnlicher Meinung: „Es ist sehr ärgerlich mit dem Wetter. Auf der letzten Veranstaltung in Münster hatten wir mehr Glück, als jetzt“, sagt der Hupferl-Schausteller André Roder. Zwar seien bereits einige Familien und vor allem Jugendliche in sein Fahrgeschäft eingestiegen. „Der erste Tag ist in der Regel schwächer, wir sind jedoch für die kommenden Tage zuversichtlich“, sagt der Karlsruher.

Brötzinger Frühlingsdorf wird verlängert

Doch bei aller regnerischen Tristesse gibt es einen Lichtblick für die Schausteller: Das Frühlingsdorf geht in die Verlängerung: Es wird vier Tage länger dauern als ursprünglich geplant, bestätigt Veranstalter Jörg Augenstein. „Wir sind sehr glücklich über die Verlängerung, weil wir für die nächsten Tage kein Festwetter haben“, freut sich Augenstein.

Die Schausteller seien bereits vor Ort, und es sei toll, dass man das anbieten könne. Ende nächster Woche könnte auch das Wetter besser sein. „Es freut mich sehr, dass die Stadtverwaltung so schnell reagiert hat“, sagt Augenstein.

Das Fest wird in zwei Etappen stattfinden: Demnach geht die erste Runde wie geplant bis zum 4. April, an dem ein Familientag mit vergünstigten Preisen ansteht. Am Dienstag und Mittwoch sei das Frühlingsdorf geschlossen. Am Donnerstag, 7. April, bis einschließlich Sonntag, 10. April, öffnet das Dorf in einer zweiten Runde erneut seine Pforten.

Die Schausteller begrüßen die Verlängerung der Veranstaltung. „Wir sind jeden Tag froh, an dem wir geöffnet haben und Geld verdienen können“, ergänzt Roder. Auch Marcél Brückel, einem Schausteller aus Worms, kommt die Planänderung zugute. „Wir sind sowieso hier und können dann ein paar Tage länger bleiben“, sagt er. Er sei dankbar für diese Möglichkeit durch die Stadt Pforzheim.