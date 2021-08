Pforzheimer Eisenbahnfreunde und Bilfinger Bücherei planen Bücherflohmarkt

Es kann wieder gegruschtelt werden. Zumindest wenn es nach den Pforzheimer Eisenbahnfreunden geht. Sie wollen am 2. und 3. Oktober wieder ihren Bücherflohmarkt veranstalten, der jedes Jahr viele Besucher in den Weißensteiner Bahnhof lockt. Auch die Bilfinger Bücherei lädt Mitte September zum Büchermarkt.

32 Paletten stehen in der Güterhalle des Weißensteiner Bahnhofs bereit. Am Samstag, 2., und Sonntag, 3. Oktober, sollen die Bücher, Schallplatten und CDs beim alljährlichen Bücherflohmarkt der Eisenbahnfreunde Abnehmer finden.

Eigentlich hätten die Medien schon im vergangenen November verkauft werden sollen, doch das war wegen Corona nicht möglich. Auch der Ersatztermin an Ostern fiel wie berichtet ins Wasser.

Nun hoffen die Eisenbahnfreunde, dass der beliebte Markt im Oktober über die Bühne gehen kann. „Die Vorbereitungen laufen“, sagt der Vorsitzende der Eisenbahnfreunde, Otto Seyfried, auf Nachfrage.

Bücherspenden nimmt der Verein aufgrund der Masse an Medien vom vergangenen Jahr derzeit keine an. Die Veranstaltung fand in den vergangenen Jahren fünf Tage lang statt, weil die Beliebtheit und damit die Zahl der Besucher aus der Region immer mehr gewachsen war.

Dass der Bazar dieses Jahr im Oktober nur an zwei Tagen stattfindet, hängt auch mit Corona zusammen. Wie die genauen Vorschriften und Auflagen aussehen, könne derzeit jedoch nicht gesagt werden, weil sie sich ständig ändern, so Seyfried.

Er hofft, dass der Flohmarkt stattfinden kann, denn mit der Absage sämtlicher Veranstaltungen wie Bahnhofsfest und Ausstellungen fehlen dem Verein trotz des Zuschusses von der Stadt Einnahmen von über 30.000 Euro in der Kasse – Geld, das die Eisenbahnfreunde in die Renovierung des denkmalgeschützten Gebäudes investieren wollen.

Ohne Veranstaltungen fehlt Geld in der Kasse

Geöffnet hat am 5. September von 10 bis 17 Uhr das Museum der Eisenbahnfreunde. Und auch die Eisenbahntage vom 6. bis 9. Januar 2022 sind laut Seyfried fest eingeplant – falls Corona es zulässt.

Ähnlich ist die Situation auch in der Bilfinger Bücherei. Sie veranstaltet jedes Jahr im September den Bücherbasar in der Kämpfelbachhalle. Im vergangenen Jahr fiel er aus. Rund 5.000 Euro fehlten der Bücherei dadurch.

Die Medien wurden eingelagert. 850 Bananenkisten mit je 20 Kilogramm Bücher, CDs und DVDs haben sich angesammelt, berichtet Rainer Wessinger, Kassier des Fördervereins, der die Medien gemeinsam mit seiner Frau Edeltraud sortiert und eingelagert hat.

Von Krimis über Romane bis hin zu Sachbüchern sei alles vertreten, „und von allem viel“, sagt Wessinger, dessen Frau Edeltraud die katholische Bücherei „Heilige Dreieinigkeit“ 47 Jahre lang mit seiner Unterstützung geleitet hat. Derzeit wird sie von Felix Ams, Isabell Sartissohn und Kassier Peter Asmuth geführt.

850 Bananenkisten haben sich angesammelt

Am Samstag, 18., und Sonntag, 19. September, soll der Markt in leicht veränderter Form stattfinden. Das Café in der Halle bleibe geschlossen. Es soll Kuchenpakete und Getränke geben, aber keine Bewirtung, sagt Asmuth.

In diesem Jahr könne auch auf dem Außengelände der Halle gestöbert werden. Wie die Corona-Regeln genau aussehen, könne erst kurz vor der Veranstaltung gesagt werden, so Asmuth.

Der Aufbau beginnt am 17. September und der Transport der Bücher am Tag danach. Geöffnet hat der Basar am Samstag von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Zum Auf- und Abbau sucht das Bücherei-Team noch Helfer, die sich telefonisch unter (07232) 31 34 2 00 und in der Bücherei oder per E-mail info@bucherei-bilfingen.de melden können.