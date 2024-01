Mit 21 Kandidatinnen und 19 Kandidaten zieht die Partei Bündnis 90/Die Grünen in den Wahlkampf für den Gemeinderat am 9. Juni. An der Spitze der Liste stehen die drei Gemeinderäte der Partei.

Der Pforzheimer Landtagsabgeordnete und Gemeinderat Felix Herkens zeigte sich nach der Nominierungsveranstaltung von Bündnis 90/Die Grünen am Montagabend bei einem Pressegespräch im Kulturhaus Osterfeld „stolz und froh“ über „eine tolle diverse Liste“.

Der Ortsvorstand und die Gemeinderäte der Partei hatten einen Listenvorschlag mit 19 Kandidaten und 21 Kandidatinnen ausgearbeitet, und dieser wurde von der Wahlversammlung bei der geheimen Wahl eins zu eins übernommen.

An der Spitze der Liste stehen die drei Gemeinderäte Stefanie Barmeyer (Platz eins), Felix Herkens (Platz zwei) und Sunita Vimal (Platz drei).

Barmeyer ist Oberstudienrätin. Sie unterrichtet an der Ludwig-Erhard-Schule in Pforzheim. Seit 2019 gehört sie dem Gemeinderat an. Im Oktober 2021 übernahm sie den Fraktionsvorsitz ihrer Partei von Herkens, der 2021 in den Landtag gewählt worden war.

Vimal ist promovierte Architektin, auch sie gehört seit 2019 dem Gemeinderat an.

Herkens ist bereits seit 2016 Mitglied des Pforzheimer Gemeinderats. Damals rückte er als 21-Jähriger und damit jüngstes Mitglied im Gremium für die ausgeschiedene, langjährige Gemeinderätin Renate Thon nach.

Seit 2021 vertritt er zudem als direkt gewählter Abgeordneter den Wahlkreis Pforzheim im Landtag in Stuttgart. Dort ist er Sprecher für Arbeitsmarktpolitik und Vorsitzender des Arbeitskreises Wirtschaft, Arbeit und Tourismus.

Klares Ziel von Herkens bei der Gemeinderatswahl ist es, den Fraktionsstatus zu erhalten. „Am besten wachsen“. Wenngleich er weiß: „Die aktuelle politische Situation ist nicht einfach.“

Anfang Februar wird der Ortsvorstand die Kandidatinnen und Kandidaten zu thematischen Workshops einladen, bei denen das Wahlprogramm gestaltet werden soll.

Auf Listenplatz vier und damit drei Plätze weiter vorn als 2019 kandidiert Sabine Rabl, Flüchtlingsbeauftragte der Stadt Mühlacker und wie Herkens Mitglied im Ortsvorstand Bündnis 90/Die Grünen.

Es folgen fünf Kandidatinnen und Kandidaten, die bei der letzten Wahl nicht auf der Liste standen: Doris Winter (Platz fünf), Geschäftsführerin vom Familienzentrum Au, und Rüdiger Schilling (Platz sechs) pensionierter Erster Kriminalhauptkommissar. Er hat „Ich bin doch kein Heini!?“, ein Präventionsprogramm für Kindergartenkinder gegen sexuellen Missbrauch mitentwickelt.

Katharina Meyer kandidiert auf Platz sieben. Im Mai 2023 übernahm sie die Geschäftsführung für den sozialen Beschäftigungsträger Q-Prints&Service gGmbH. Soviel Privates sei verraten: Auch ihr Ehemann kandidiert für den Gemeinderat, allerdings auf einer anderen Liste.

Kandidat auf Platz acht ist der Jüngste der Liste: der 20-jährige Bäcker und Vorstandsmitglied der Grünen Jugend Pforzheim und Enzkreis, Raphael Thang Uddin. Platz neun hat Melanie Denner inne, Vorstandsmitglied Kulturhaus Osterfeld und Teamleiterin Filmproduktion für Lernmedien bei SEW-Eurodrive.

Weitere Namen, die man in Pforzheim schon gehört hat, auf der Liste: Alexander Clauss (Platz zwölf), Geschäftsführer von Portus Cycles, und Joachim Wossidlo (Platz 16), Kameramann und Filmemacher.