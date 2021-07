Burger King Pforzheim: Das lange Warten soll ein Ende haben

Eigentlich ist Burger King für seine Schnelligkeit bekannt. Das gilt nicht nur für die auf Effizienz getrimmte Zubereitung von Mahlzeiten, sondern auch für den Bau neuer Filialen. Systematisches Arbeiten hat nun einmal System beim zweitgrößten Buletten-Bräter der Welt.

Wenn zu den derzeit mehr als 18.500 Filialen in rund 100 Ländern ein neues Restaurant dazukommen soll, dann funktioniert das im Prinzip wie bei der Produktion eines Doppel-Whoppers: nach bewährtem Rezept. Nicht umsonst rühmt man sich in Hannover, in der Deutschland-Zentrale der 1954 in Miami gegründeten Fastfood-Kette, dass man beim Thema Expansion nichts anbrennen lässt und neue Filialen in Rekordzeit eröffnen könne.

Doch in Pforzheim ist der Wurm drin. Als 2015 die damalige Pforzheimer Filiale auf der Wilferdinger Höhe wegen eines technischen Defekts abbrannte, glaubten Fast-Food-Fans an eine schnelle Wiedereröffnung. Sechs Jahre später warten sie immer noch. Und auch der aktuelle anvisierte Eröffnungstermin ist nicht sicher.