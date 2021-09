Erneute Verschiebung

Burger King: Eröffnung neuer Filiale in Pforzheim wegen Corona-Lage unsicher

Was läuft schief bei Burger King in Pforzheim? Die von Fast-Food-Fans lang erwartete Filiale wird nun doch nicht im September eröffnet, sondern erst viel später, so eine Sprecherin. Doch auch der neue Zeitplan sei wegen Corona unter Vorbehalt.