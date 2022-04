Busfahrgäste bei Verkehrsunfall in Pforzheim leicht verletzt

Zu einer Kollision zwischen einem Linienbus und einem 85-jährigen Autofahrer ist es am Montagnachmittag in Pforzheim gekommen. Drei Personen wurden leicht verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall in der Nordstadt sind am Montagnachmittag drei Fahrgäste eines Linienbusses leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll der 47-jährige Fahrer eines Linienbusses gegen 16 Uhr, auf der Hohenzollernstraße von der Bushaltestelle Pfälzer Straße aus in den fließenden Verkehr eingefahren sein, obwohl zu diesem Zeitpunkt ein 85-jähriger Autofahrer an dem Bus vorbeifuhr.

Im weiteren Verlauf soll der Pkw-Fahrer vor einer Verkehrsinsel nach rechts eingeschert sein. Daraufhin kam es zwischen den Fahrzeugen zu einem Streifunfall. Durch die Kollision stürzten drei der sich im Bus befindenden Fahrgäste und verletzten sich leicht.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.