An Betrügereien im Internet liegt es vor allem, dass die Zahl der Strafsachen, mit der es die Pforzheimer Staatsanwaltschaft zu tun hat, im vergangenen Jahr in die Höhe geschnellt ist. Der Trend setzt sich in diesem Jahr fort.

„Passt im Internet auf!“, mahnt Franz-Josef Heering, Chef der Pforzheimer Staatsanwaltschaft. Denn Betrügereien im Internet sind es, die die Behörde besonders beschäftigen. In vielen Fällen sei es schwierig, den Tätern auf die Schliche zu kommen – auch, weil es mit vielen Ländern keine funktionierende Rechtshilfe gebe. Grundsätzlich gilt: „Wenn ein Angebot zu gut ist, um wahr zu sein, ist es das meistens auch nicht“, so der Leitende Oberstaatsanwalt.

Mehr Betrügereien im Internet, Schockanrufe und Enkeltricks

Zugenommen hätten auch Schockanrufe. Stichwort: Enkeltrick. Auch hier sei es schwierig, die Täter zu schnappen, die versuchen, ihre Opfer übers Telefon hereinzulegen. Allerdings gebe es viele aufmerksame Menschen, die sich an die Polizei wenden. Die Folge: Die Zahl der Anzeigen steigt.

Die Betrügereien haben dazu beigetragen, dass die Zahl der Strafsachen, die im vergangenen Jahr in die Zuständigkeit der Behörde fielen, um 1.618 auf 25.584 „massiv angestiegen“ ist, so Heering, der bei der Präsentation der Jahresbilanz einen Blick in die Arbeit der Staatsanwaltschaft gewährte.

Allgemeine Strafsachen liegen vor Betrug und Untreue

Vor allem Delikte wie allgemeine Strafsachen (3.526), Betrug und Untreue (3.439), Verkehrssachen (2.592), Diebstahl und Unterschlagungen (1.711) und vorsätzliche Körperverletzungen (1.495) schlugen sich in der Statistik nieder. Pforzheim liege damit landesweit über dem Durchschnitt, so Heering.

Der Trend könnte sich in diesem Jahr fortsetzen, denn die Zahl der eingegangenen Fälle sei im ersten Quartal 2023 um 20 Prozent gestiegen.

23 Dezernenten arbeiten in der Zweigstelle. „Corona hat viel abgefordert“, so Heering, dennoch konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im vergangenen Jahr die Zahl der offenen Verfahren deutlich senken.

Wir sind keine Behörde, in der der Colt locker sitzt. Franz-Josef Heering, Chef der Pforzheimer Staatsanwaltschaft

Obwohl der „Erledigt-Stapel“ 2022 deutlich gesteigert werden konnte, macht der Chef der Staatsanwaltschaft klar: „Wir sind keine Behörde, in der der Colt locker sitzt und jeder gleich vor Gericht gezerrt wird.“ Wenn jemand im Supermarkt eine Dose klaut und nicht vorbestraft ist, gebe es zunächst eine Verwarnung.

Rund 80 Prozent der Strafsachen würden eingestellt und in vielen Fällen außergerichtliche Wege gesucht: Bei Jugendlichen versuche man erzieherische Maßnahmen statt sie „vor den Kadi zu ziehen“.

Jugendstraftaten haben weiter abgenommen

Die Jugendstraftaten seien in der Corona-Zeit insgesamt zurückgegangen – nach dem Höhepunkt 2019 (3.238) ist die Zahl im vergangenen Jahr leicht auf 2.658 gesunken. Heering führt das auf die „gute Arbeit“ des Hauses des Jugendrechts zurück, das den jugendlichen Delinquenten Wege aus der Kriminalität aufzeige.

Auf hohem Niveau sind laut Statistik die Kapitaldelikte. Allerdings würden auch Unterstellungen mit erfasst und Fälle mit Anfangsverdacht, bei denen es keinen ausreichenden Anhaltspunkt gebe, dass wirklich ein Tötungsvorsatz bestanden habe, erklärt Oberstaatsanwalt Mirko Heim.

Verbreitung pornografischer Schriften führt zu aufwendigen Ermittlungsverfahren

Was die Staatsanwaltschaft auch sehr beschäftige, seien Fälle, in denen es um die Verbreitung pornografischer Schriften gehe, sagt Behördenleiter Heering: „Das sind sehr aufwendige Ermittlungsverfahren.“

Die Unmenge an Daten und die Möglichkeiten der Verbreitung – etwa auf dem Schulhof und in Chat-Gruppen – „machen uns die Arbeit schwer“. Insgesamt habe es die Staatsanwaltschaft in Pforzheim mit „komplexen und bedeutenden Fällen“ zu tun.

Toter am Waisenhausplatz: Revisionsentscheidung steht noch aus

Drei Fälle, die 2022 für besonders viel Aufsehen gesorgt haben, nannte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Henrik Blaßies: Im März hatte ein 28-Jähriger einen 19-Jährigen am Waisenhausplatz mit Messerstichen in die Brust getötet. Im September wurde er vom Schwurgericht freigesprochen, weil Notwehr nicht ausgeschlossen werden konnte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, weil die Nebenklage Revision beantragt hatte. Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs stehe noch aus, so Blaßies.

Herausragend war der Angriff im Pforzheimer Laubgässchen, bei dem zwei Männer einen 66-Jährigen überfielen. Wegen Körperverletzung mit Todesfolge wurden die beiden im April 2022 zu neun beziehungsweise acht Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Eingestellt wurde dagegen der Fall um den Toten auf einer Bank am Enzufer. Hier habe es keine Anklage gegeben, weil niemandem die Tat nachgewiesen werden konnte, so Blaßies.