Im März eröffnet das Chillers im ehemaligen Aposto in Pforzheim. Das Restaurant verspricht Strandatmosphäre mit Burgern. Was der Betreiber vorhat.

Noch verweisen große Banner an der oberen Bahnhofstraße und Plakate am ehemaligen Aposto darauf: „Chillers coming soon, Bar & Restaurant“. Seit dieser Woche findet der Innenausbau für das künftige Restaurant statt, das „keine Sportsbar im eigentlichen Sinne“ sein will, wie Chillers-Gründer Manfred Metzger betont.

Vielmehr will er „Californian Lifestyle, leckere Burger und Beach-Feeling mitten in der Stadt“ vermitteln. Mit seinem Franchise-Unternehmen ist er schon jetzt von Borkum bis Bretten vertreten. Die Eröffnung in Pforzheim soll Anfang oder Mitte März stattfinden.

Legendäres Café Wagner befand sich dort früher

Nach dem Ersten Weltkrieg bis 1988 befand sich in den zukünftigen Chillers-Räumen das legendäre Café Wagner (1912 an der Roßbrücke gegründet) mit Blick von der auf der ehemaligen Stadtmauer angelegten Terrasse zur Schloßkirche. Dann richtete die Wüstenrot-Bank hier eine Filiale ein, die später (heute Sparda Bank) ins „Gelbe Haus“ am Waisenhausplatz zog.

Es folgte ein Neubau anstelle der zweistöckigen Nachkriegsimmobilie und Brauhaus-Chef Wolfgang Scheidtweiler wurde neuer Mieter im Gastrobereich. Das Aposto bot seit 2007 im einladenden Ambiente vor allem Pizza und Pasta nebst einer Bar und einem großen Außenbereich mit mediterranem Ambiente.

Doch Ende 2020 schloss das Restaurant und Pächter Scheidtweiler suchte lange, die Corona-Pandemie machte dies nicht einfacher, nach einem neuen Mieter mit einem attraktiven Konzept. Den fand er schließlich in Manfred Metzger, dem Sohn des früheren Oberbürgermeisters von Bretten.

Metzger lebte lange in den USA, studierte dort, machte seinen Master in Event Hospitality Management an der University of Central Florida. Zuvor war er für Marketing, Logistics und Business Administration an der Uni Karlsruhe (heute KIT) eingeschrieben und schloss das Studium als Diplom-Betriebswirt ab.

Zudem war er zwei Jahre an der University of Southern California (Logistics). Den amerikanischen Lebensstil, den er kennengelernt hatte, wollte er in seine Heimat bringen. Mit dem Chillers hat er nach der Rückkehr aus den Vereinigten Staaten im Jahr 2012 seinen „American Way of Life“ in Deutschland verwirklicht – nun auch in Pforzheim.

Im Chillers in Pforzheim soll es handgemachte Burger geben

Zunächst gab es im ehemaligen Aposto aber noch einen Interimszeit, denn es diente als Corona-Impfzentrum. Danach sollte es noch einige Zeit dauern, bis das Chillers nun geöffnet werden kann, was unter anderem Schwierigkeiten bei der Suche nach Umbau- und Einrichtungsunternehmen geschuldet war.

Mit Surfboards und verblichenen Holzbohlen sind die Wände verkleidet, die Küche bietet vor allem handgemachte Burger in verschiedenen Brötchen mit mehr als 60 verschiedenen Toppings nebst Vorspeisen, Salaten, Hähnchenflügel, Spare Ribs und Nachtisch.