Kritik an Raubtierhaltung

Im Zelt des Circus Krone auf dem Pforzheimer Messplatz kuschelt der britische Dompteur Martin Lacey mit seinen Löwen. Das Publikum kocht, die Zuschauer spenden stehend Applaus.

Peta setzt sich für Wildtierverbot in Zirkussen ein

Draußen das krasse Gegenteil: Mitglieder der Tierrechtsorganisation Peta demonstrieren vor dem Zirkuszelt. Sie setzen sich für ein Verbot von wilden Tieren in Zirkussen ein. Die Tierschützer kritisieren die Bedingungen, unter denen die Tiere gehalten und trainiert werden.

Von diesen Bedingungen durfte sich das Publikum in der Pause der Zirkusshow selbst ein Bild machen. Sie konnten begutachten, wie die Tiere hinter dem Zelt untergebracht sind.

Circus Krone gastiert bis Sonntag in Pforzheim

Seit Mittwoch und noch bis Sonntag gastiert der Circus Krone auf dem Pforzheimer Messplatz. Bei der Premiere war das Zelt, das etwa 3.000 Besucher fasst, nicht ganz voll. Die Menge brauchte etwas, bis sie auftaute. Die Künstler lieferten trotzdem eine große Show ab. Die erzählte lose die Geschichte eines Löwen und einer Pferdeprinzessin, die sich ineinander verliebt haben und am Schluss heiraten.

Um das mitzubekommen, mussten die Zuschauer aber genau aufpassen. Denn im Mittelpunkt der Show standen die spektakulären Nummern in der Manege. Da waren zum Beispiel die Truppe Mustafa Danguir aus Marokko. Sieben Artisten balancierten in Form einer Pyramide über das hohe Seil.

Sie zeigten außerdem einen doppelten „Salto Mortale“ in ihrem vierfachen Riesenrad. Im Publikum führte das erst zu Kreischen, und dann zu großem Applaus.

Die Mitglieder von „Circus Theater Bingo“ schwangen sich an Seilen vom Zeltdach mühelos durch die Luft und tanzten quer durchs ganze Zelt. Die Truppe „Non Stop“ band ein Trampolin humorvoll ein. Das Duo „Flash of Splash“ hing vom Zeltdach und schwebte so durch die Manege.

Hunde sind ein niedliches Highlight beim Circus Krone

Ein niedliches Highlight waren Thomas Lacey und seine Hunde. Die zehn Vierbeiner liefen Slalom, sprangen durch Ringe und lieferten zum Schluss eine Polonaise auf den Hinterbeinen. Eine Zirkusshow wäre natürlich nichts ohne Clowns. Das ist im Circus Krone zum einen Mister Lorenzo. Mit Witz und sympathischer Tollpatschigkeit lockerte er den Nachmittag auf, ob als Lampenreparateur oder Muskelprotz.

Unterstützung bekam er vom Toni-Alexis-Trio, die sich beim Musizieren auf unterhaltsame Weise gegenseitig sabotierten.

Artistin fällt in Pforzheim vom Pferd

Ein Markenzeichen des Circus Krone sind die Pferde. In mehreren Dressur-Nummern von Jana Mandana Lacey-Krone und Hans-Ludwig Suppmeier kam Anmut in die Manege.

Beim Duo „Stipka“ scheuten die Pferde überraschend. Die Artistin fiel vom Pferd und verletzte sich am Fuß. Laut Circus Krone habe sie sich bei dem Unfall zum Glück nichts gebrochen.