„Click & Meet“ in Pforzheim: Zwischen Shopping-Lust und Corona-Frust

Beim „Click & Meet“ am Samstag in der Pforzheimer Innenstadt wollte kein richtiges Shopping-Feeling aufkommen. Polizeistreifen kontrollierten die Einhaltung der Corona-Regeln.

Der große Ansturm auf die Pforzheimer Geschäfte ist am Samstag ausgeblieben. Wegen der Corona-Beschränkungen durften ohnehin nur wenige Menschen in die Einkaufsläden. Eine Stadt zwischen Shopping-Lust und Corona-Frust.

In der Pforzheimer Fußgängerzone herrscht am Samstagnachmittag ein überschaubarer Betrieb. Bei zehn Grad und überwiegend bewölktem Himmel kommt wenig Shopping-Feeling auf. Auch die Eisdielen in der Innenstadt machen kaum Geschäft.

Ansturm auf Geschäfte bleibt aus

Immerhin einen Hauch Normalität können die Passanten beim „Click & Meet“ im Galerie Kaufhof erleben. Wer bereits online oder telefonisch einen Shopping-Termin vereinbart hat, kann direkt eintreten.

Alle anderen müssen am Eingang ihre persönlichen Daten angeben, dann dürfen auch sie ins Haus. Lange Wartezeiten gibt es nicht. Die Kundenzahl ist wie zuletzt auf eine Person pro 40 Quadratmeter begrenzt, rund 400 insgesamt.

Ein Mitarbeiter am Eingang zählt die Menschen via App. „Alles gut, keine Probleme“, sagt er auf Nachfrage. „Die meisten Kunden haben Verständnis dafür, dass wir ihre Personalien benötigen.“ Die meisten – aber eben nicht alle.

Eine ältere Dame macht kopfschüttelnd auf dem Absatz kehrt, als sie bemerkt, dass sie vor der Tür kurz warten muss. „Das gibt’s doch nicht“, schimpft sie und zieht von dannen. Der Mitarbeiter am Eingang lächelt unter seiner Maske und zieht die Schultern hoch. „Ist halt so“, sagt er.

Der Schmuckbereich ist abgesperrt, zwischen den Vitrinen, in denen es glänzt und funkelt, geht es zu eng zu. Ein Mitarbeiter empfängt die Menschen freundlich, die außerhalb warten müssen. „Wie kann ich Ihnen helfen?“, fragt er und man hört seine Freude heraus, überhaupt wieder Kunden bedienen zu dürfen.

Polizei fährt Corona-Streife

Gegenüber, im Modehaus Jung, schlendern nur wenige Menschen durch das Geschäft. „Letzten Samstag war mehr los“, sagt eine Verkäuferin. Das „Click & Meet“ wird auch hier spontan angeboten. Ein Vorab-Termin ist nicht nötig. Wer kommt, kann sich eintragen und shoppen.

„Immer noch besser als zu Hause zu sitzen“, findet Ulrike Müller, die mit einer Einkaufstüte in der Hand durch die Fußgängerzone schlendert. Bei Metin Özbek hält sich die Begeisterung über das Corona-Shopping in Grenzen: „Fühlt sich irgendwie nicht richtig an“, meint er und zieht weiter.

Die allermeisten Pforzheimer halten Abstand und tragen ihre Masken ordnungsgemäß. Nur einige wenige haben sie unters Kinn gebunden, viele von ihnen rauchen oder telefonieren. Polizeistreifen kontrollieren die Einhaltung der Corona-Regeln. Nennenswerte Verstöße gibt es nach Polizeiangaben nicht.