Neuauflage des Musikfestivals „Coko“ in Pforzheim geplant

Mehr als 5.000 Zuschauer hat das Online-Festival „Coko“ am Ostersonntag an den Bildschirm gelockt, eine „überwältigende Resonanz“, so Isabel Württemberger, die das Musikevent gemeinsam mit Matthias Müller und Lukas Neukam organisiert hat.

Im Herbst soll es eine Neuauflage geben, vermutlich sogar als Hybrid-Veranstaltung . Das kündigte Württemberger am Mittwoch gegenüber dieser Redaktion an.

Schon während der Premiere des „Coko“ hat es nicht lange gedauert, bis es die ersten Reaktionen in Form von E-Mails gab. „Viele waren begeistert und manche auch überrascht, was es für eine große Vielfalt an Künstlern bei uns in Pforzheim gibt“, verrät Württemberger.

Künstler haben erneut für Coko-Festival zugesagt

Und auch den Künstlern selbst hat dieses kulturelle Event offenkundig so gut gefallen, dass rund 90 Prozent von ihnen bereits für die im September geplante Neuauflage zugesagt haben: Fools Garden beispielsweise wird ebenso wieder dabei sein, wie Dieter Huthmacher oder das Südwestdeutsche Kammerorchester.

Württemberger plant aber auch mit neuen Künstlern, die beim „Coko 2.0“ auftreten werden: der Magier Ralf Nagel hat sich ebenso angekündigt, wie Sänger Jörg Augenstein oder der Maulbronner Kammerchor.

Es wird also wieder eine abwechslungsreiche Mischung an Künstlern werden, die die, so Württemberger, „sonnige und positive Ausstrahlung von Coko“ transportieren werden.

In dem Fall voraussichtlich nicht alleine über den Bildschirm, sondern auch mit Künstlern auf der Bühne. Noch planen Württemberger und ihre Mitstreiter allerdings mehrgleisig. Wie schnell sicher geglaubtes abgesagt werden muss, haben sie die vergangenen Monate gelehrt.

Festival in Pforzheim findet mit Autokino statt

Was sie heute jedoch schon sicher weiß: Es wird auf jeden Fall eine Form eines Autokinos auf dem Lohwiesenhof bei Huchenfeld geben. „Wir gehen im Moment von einer Hybridveranstaltung aus“, erklärt sie. Natürlich wären sie auf der sicheren Seite, „wenn wir einfach nur eine Leinwand hinstellen“, dann fehle allerdings der Anreiz, vorbeizukommen, befürchtet Württemberger.

Auch deshalb sollen sich, wenn es irgendwie möglich ist, einige Künstler auch live präsentieren und vor Publikum auftreten. Gespräche laufen diesbezüglich bereits. Unabhängig davon werden sie aber im Juli mit den Dreharbeiten anfangen.

Als wir Coko gemacht haben, sind wir ja nicht mit dem Gedanken rangegangen: wir planen Coko 2.0. Isabel Württemberger, Veranstalterin

Wie schon bei der Premiere von „Coko“ sollen die künstlerischen Acts an verschiedenen Locations in Pforzheim vorab gedreht werden. „Im Moment suchen wir noch nach geeigneten Drehorten“, verrät Württemberger. Einen haben sie schon gefunden: den Wallberg.

„Den hatten wir letztes Mal nicht dabei.“ Die Vorfreude darauf ist jetzt schon groß, versichert Württemberger. „Als wir Coko gemacht haben, sind wir ja nicht mit dem Gedanken rangegangen: wir planen Coko 2.0“, erzählt sie.

Das habe sich aufgrund der Resonanz so ergeben. Und mit dem Event im September soll natürlich auch noch nicht Schluss sein. „Coko 3.0“ ist bereits in der Pipeline, verrät Württemberger. Das soll dann im nächsten Jahr als reines Präsenzfestival steigen, bei dem alle Künstler vor Ort auftreten dürfen. Sofern es die Pandemie-Lage zulässt natürlich.