Erst als Zwölfjähriger beginnt Constantin Preis mit der Leichtathletik – und wird zum Senkrechtstarter. Über die 400-Meter-Hürden tritt der 23-Jährige nun bei den Olympischen Spielen in Tokio an.

Für ein kurzes, verschmitztes Lächeln und ein Augenzwinkern hat Constantin Preis immer Zeit – auch in Budapest am Dienstagabend, wenige Sekunden vor seinem Wettkampf. Während die einen völlig im Tunnel scheinen und die vorbeiziehende Kamera am Start gekonnt ignorieren, strahlt der Pforzheimer Leichtathlet vor allem eines aus: Eine Art von fokussierter Lockerheit, die ihm eigen ist.

Was Constantin Preis vor einem Wettkampf macht, das folgt keinem Skript. Es gibt kein Ritual, das er wieder und wieder abspult, bevor er die 400 Meter – meistens mit, manchmal aber auch ohne Hürden – in Angriff nimmt.

„Ich habe mal versucht, eines zu finden“, gesteht der Pforzheimer, während er am Mittwoch am Pariser Flughafen Charles-de-Gaulle sitzt und auf seinen Anschlussflug nach Monaco wartet, um sich dort vor den Olympischen Spielen noch einmal in der Diamond League mit den Besten der Welt zu messen. „Das hat mich aber mehr durcheinandergebracht, als dass es mir geholfen hätte“. Also tut er das, was er schon oft tat: Er hört auf sein Bauchgefühl.