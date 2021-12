Uwe Hück engagiert sich fürs Impfen

Corona-Impfaktion in der Lernstiftung Hück in Pforzheim: „Es geht darum, unsere Freiheit wieder zu bekommen“

Es sollte am Mittwochabend in der Lernstiftung Hück eigentlich nur eine kleine Impfaktion für Menschen werden, die sich nicht gerne in der Öffentlichkeit zeigen und noch Hemmschwellen gehabt haben. Am Ende ist die Resonanz größer als erhofft.