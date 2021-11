Corona-Impfaktionen

Autofenster runter für die Spritze: Aussteigen ist auf der Impfstraße in Pforzheim nicht notwendig

Große Impfaktionen am Wochenende in Pforzheim: In Huchenfeld wurden am Samstag 1.200 Menschen geimpft, am Messplatz in der Innenstadt ging es per Auto zur Spritze. Dort will man das Angebot im Impf-Drive-in weiter ausbauen.