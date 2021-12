Impfen auf dem Marktplatz

Im Pforzheimer Festzelt gibt es nun täglich mehrere hundert Corona-Impfungen

Sie läuft gut an, die neue Impfgelegenheit, die die Stadt Pforzheim auf dem Marktplatz eingerichtet hat. Seit Mittwoch wird in Goldis Stadl kein Bier getrunken, sondern Spritzen gegen Covid 19 verabreicht. Am Messplatz könnte dagegen bald Schluss sein.