Entwicklung der Pandemie

Rekord im Land: Jeder Achte in Pforzheim war schon mit Corona infiziert – woran liegt das?

Nirgends im Land waren schon so viele Menschen mit dem Coronavirus infiziert wie in Pforzheim. Woran das liegt – und warum auch die fünfte Welle in Pforzheim wieder besonders hoch werden dürfte.