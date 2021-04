Schulen zu, Wildpark auf: Das ändert sich jetzt in Pforzheim

Schulen und Kitas müssen in Pforzheim ab Montag schließen. Das ergibt sich aus der neuen Corona-Notbremse des Bundes. Der Wildpark hingegen darf ab Dienstag öffnen. Besucher müssen aber einiges beachten.

Die neue Corona-Notbremse des Bundes bringt auch in Pforzheim schon ab diesem Samstag einige Änderungen. Im Enzkreis galten wegen der hohen Inzidenz schon vorher praktisch die neuen schärferen Regeln.

Die Schulen in Pforzheim müssen ab Montag weitgehend auf Fernunterricht umstellen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in der Stadt mehr als drei Tage in Folge über 165 – das ist jetzt der ausschlaggebende Grenzwert. Im Enzkreis sind die Schulen schon seit Donnerstag geschlossen, dort war der Wert bereits vorher zu hoch.

usnahmen gibt es etwa für Abschlussjahrgänge und wichtige Prüfungen. Eine Notbetreuung bleibt zunächst bestehen, hier wartet man vor Ort aber noch auf Präzisierungen durch die Landesverordnung Baden-Württemberg.

Land könnte Regeln noch mal verändern

Schließen werden ab Montag auch die Kitas in Pforzheim. Auch hier gilt die 165 als Grenze. Eine Notbetreuung ist eingerichtet, im Enzkreis gilt sie schon. Allerdings stehen laut Mitteilung der Stadt Pforzheim auch hier noch Regelungen des Landes aus.

Bis dahin werden die bisher geltenden Kriterien für die Berechtigung angewandt. „Es besteht allerdings die Möglichkeit, dass von Seiten des Landes noch einmal auch kurzfristig eine Änderung vorgenommen wird“, heißt es aus dem Rathaus.

Treffen sind, wie bei Inzidenzen über 100 schon vorher üblich, nur mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und einer weiteren nicht zum Haushalt gehörenden Person erlaubt. Die Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 14 Jahre zählen dabei weiterhin nicht mit.

Click&Meet ist in Pforzheim nicht mehr ganz so fern

Die nächtliche Ausgangssperre gilt künftig nicht mehr ab 21, sondern erst ab 22 Uhr und weiterhin bis 5 Uhr. Ausnahmen gibt es aus triftigen Gründen – und für körperliche Bewegung von Einzelpersonen bis Mitternacht.

Im Einzelhandel bleibt wie bisher Click&Collect erlaubt. Neuer Grenzwert, unter dem auch wieder Shoppen nach Terminvereinbarung möglich ist, ist jetzt aber die 150. Diese Lockerung ist also nicht mehr ganz so fern.

Zum Friseur darf man nur mit dem Nachweis eines tagesaktuellen negativen Corona-Schnelltests, einer Impfdokumentation oder dem Nachweis einer bestätigten Corona-Infektion. Sonstige körpernahe Dienstleistungen sind mit Ausnahme von medizinisch notwendigen Behandlungen untersagt.

Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen sind für den Publikumsverkehr geschlossen, nur Online-Unterricht ist möglich. Auch Museen, Galerien und Gedenkstätten bleiben geschlossen.

Wildpark öffnet am Dienstag – unter Auflagen

Der Wildpark wird ab Dienstag, 27. April, wieder öffnen. Der Besuch ist nach vorheriger Terminbuchung und für Personen ab sieben Jahren mit Nachweis eines tagesaktuellen negativen Corona-Schnelltests wieder möglich. Selbsttests reichen nicht aus.

Das Buchungssystem wird im Laufe des Montagvormittags unter www.pforzheim.de/wildpark freigeschaltet.

Buchbar ist entweder der Zeitraum zwischen 9.30 Uhr und 13 Uhr oder zwischen 13.30 und 18 Uhr. Pro Zeitfenster sind 600 Besucher zugelassen. Die Tickets sind kostenlos. Im Eingangsbereich und auf den Besuchertoiletten gilt Maskenpflicht. Das Wildparkstüble bietet täglich ab 11 Uhr Gerichte und Getränke zum Mitnehmen sowie Eis an.