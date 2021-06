Als einer der letzten Kreise in Baden-Württemberg erreicht nun auch Pforzheim an diesem Mittwoch die Öffnungsstufe 2. Diese Lockerungen gelten dann in der Goldstadt.

Wie entwickelt sich die Corona-Lage in der Stadt Pforzheim?

Die Zahlen sinken, aber sie sinken deutlich langsamer als in weiten Teilen des Landes. Am Montag ging die Sieben-Tage-Inzidenz erstmals seit genau drei Monaten wieder unter den Wert 50. Dort bleibt sie nach Zahlen des Landesgesundheitsamts auch am Dienstag. Der aktuelle Wert beträgt demnach 42,1.

Bleibt die Inzidenz an fünf Tagen hintereinander unter 50, zündet Öffnungsstufe 3 mit weitergehenden Lockerungen. Soweit ist es aber noch nicht. Die aktuellen Lockerungen basieren wiederum auf der Zwei-Wochen-Entwicklung. Weil die Inzidenz im Mittel der zurückliegenden 14 Tage gesunken ist, gelten zunächst vorsichtige Öffnungen.

Lockerung der Corona-Regeln für die Restaurants in Pforzheim

Was gilt in der Gastronomie?

Statt um 21 Uhr müssen die Wirte jetzt erst um 22 Uhr schließen. Innen darf ein Gast pro 2,5 Quadratmeter sitzen. Die Plätze sind so anzuordnen, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen an verschiedenen Tischen gewährleistet ist. Für Shisha- und Raucherbars gelten die gleichen Abstände. Rauchen ist übrigens auch dort nur im Freien erlaubt.

Vergnügungsstätten wie Spielhallen, Wettvermittlungen und Ähnliches haben zwischen 6 und 22 Uhr geöffnet und rechnen mit einem Gast pro 2,5 Quadratmeter. Auch hier gilt ein Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern zwischen den Besuchern.

Wie viele Menschen dürfen wo hin?

Zu Lehrveranstaltungen an Hochschulen und Akademien dürfen bis 100 Personen innen kommen. Diese Grenze gilt innen auch für Vortrags- und Informationsveranstaltungen, dort dürfen aber im Freien bis zu 250 Personen kommen. Messen, Ausstellungen und Kongresse öffnen mit einer Person pro 20 Quadratmeter.

Gremiensitzungen oder Versammlungen von Vereinen und Betrieben können mit bis zu 250 Personen außen und bis 100 Personen innen stattfinden. Volkshochschulen, Musik-, Kunst-, Jugendkunst-, Tanz- und Ballettschulen sowie vergleichbare Einrichtungen dürfen Angebote für bis zu 20 Schüler drinnen und draußen machen.

Saunen und Schwimmbäder in Pforzheim außen und innen geöffnet

Der Besuch von Wellnessbereichen, Saunen und Schwimmbädern ist innen und außen wieder erlaubt, ebenso sind Beherbergungsbetriebe für Übernachtungsgäste geöffnet. Saunen dürfen innen und außen für Gruppen bis zehn Personen geöffnet sein. Bei Schwimmbädern ist innen wie außen eine Person pro 20 Quadratmeter erlaubt.

Touristische Veranstaltungen, also beispielsweise geführte Besichtigungen oder Museumsführungen, sind mit bis zu 20 Personen möglich. Kontaktarmer Freizeit- und Amateursport in Sportanlagen und -stätten sowie in Fitness- und Yogastudios ist innen und außen für eine Person pro 20 Quadratmeter möglich.

Wettkampfveranstaltungen des Spitzen- und Profisports und des kontaktarmen Amateursports sind ohne Begrenzung der Teilnehmerzahl mit bis zu 250 Zuschauern außen und mit bis zu 100 Zuschauern innen möglich. Der Zutritt zu diesen Einrichtungen, Betrieben, Veranstaltungen und Angeboten ist nur nach Vorlage eines Test-, Impf- oder Genesenennachweises zulässig.

Wie bewertet das Rathaus die Lage?

Für Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) ist Öffnungsstufe 2 ein weiterer wichtiger Schritt hin zur Normalität. „Die nächsten Lockerungen werden bereits am Mittwoch wirksam und ich bin sehr zuversichtlich, dass mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung auch der 50-Inzidenzwert in Pforzheim dauerhaft unterschritten werden wird“, sagt er gemäß einer Mitteilung aus dem Rathaus.

Die Vergangenheit habe gezeigt, dass die Stadt bei Inzidenzwerten mit einer rund dreiwöchigen Verzögerung Schwellenwerte überschreite und später dann wiederum unterschreite.