Was die neue Corona-Freiheit bringt, zeigt sich in exakt einer Woche etwa ab 23 Uhr in der Östlichen. Jan Steinle weiß zwar noch nicht genau, welcher DJ im „Sägewerk“ das Mischpult steuert, aber es wird laut und eng werden, so die Gewerbeaufsicht kommende Woche bestätigt, was das Land am Mittwoch ankündigte: In Clubs und Diskotheken soll es keine Besucherbegrenzung mehr geben.

Tanzen bis zum Abwinken steht jedem offen, der vollständig geimpft oder genesen ist. Alle anderen brauchen einen PCR-Test – und der wird wohl schon ab Montag 30 bis 50 Euro kosten.

Wie gut das klingt, hat Steinle bereits jetzt im Ohr. „Das Handy steht nicht mehr still“, seitdem die Nachricht aus Stuttgart durchgesickert ist. „Am liebsten würde man schon sein erstes Bier aufmachen.“