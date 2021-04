Corona-Tests in Unternehmen: Müller-Fleisch in Pforzheim macht es vor

Müller-Fleisch macht in Birkenfeld seit einem Jahr vor, was der Gesetzgeber ab kommender Woche von allen Unternehmen erwartet. Erste Erfahrungen mit Schnelltests werden seit rund drei Wochen auch im Pforzheimer Rathaus gesammelt.

39.962 PCR-Tests, 3.121 Schnelltests und 1.295 Antikörpertests: Wer sich auf das von Arbeitsminister Hubertus Heil angestrebte Test-Pflichtangebot für Unternehmen vorbereiten will, kann sich bei Müller-Fleisch in Birkenfeld Anschauungsunterricht holen. Seit einem Jahr wird in der Großschlachterei getestet, was das Zeug hält.

Zeitweise mussten sich rund 1.000 Mitarbeiter zweimal die Woche einer Infektionsüberprüfung unterziehen. Sie hatten keine Entscheidungsfreiheit, nachdem das Unternehmen ab dem 7. April 2020 als erster Corona-Hotspot der Fleischindustrie bundesweit für Schlagzeilen sorgte.

Bezogen auf Covid-19, in welcher Variante auch immer, ist die mediale Schlacht überstanden. Seitdem systematisch getestet wird, gibt es „vereinzelte Corona-positive Testergebnisse“. Eine Pandemiekette – zeitweise mit mehr als 400 Quarantänefällen – kam aber seitdem laut Müller-Fleisch nicht mehr vor. Über die Tests wurden laut Enzkreis-Landratsamt allein im Februar und März 14 Infektionsfälle entdeckt und isoliert.