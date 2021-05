Das Corona-Testzentrum am Messplatz Pforzheim hat täglich geöffnet, auch an Christi Himmelfahrt. Bereits vor der Öffnung stehen Ausflügler am Feiertag Schlange.

Schon vor Öffnung des Corona-Testzentrums am Messplatz ist der Andrang groß: Allein 20 Besucher sind zu Fuß gekommen und stehen Schlange für einen Covid-19-Schnelltest.

„Strahlend blauer Himmel und Feiertag. Für den Besuch eines Biergartens in der Pfalz braucht man einen tagesaktuellen, negativen Test“, sagt Daniel Widmaier. In Vor-Corona-Zeiten ist er Mitbetreiber des Café und Bar Rodensteiner in der Bleichstraße. An Christi Himmelfahrt ist er für die Organisation des Testzentrums zuständig.

203 Personen haben sich in der ersten Stunde nach Öffnung der Einrichtung testen lassen. Zehn Spuren stehen für die Besucher zur Verfügung. Neben acht Straßen für Autofahrer, die für den Antigen-Test nur die Seitenscheibe runter kurbeln müssen, gibt es auch zwei Wege für Fußgänger.