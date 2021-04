Den Alltag unterbrechen und sich in einem besonderen Rahmen dem Trauern und dem Erinnern zu stellen, kann heilsam sein, sagt Krankenhausseelsorgerin Regina Mandel. Am Samstag, 24. April, bietet sie Trauernden „Zeit für heilsames Innehalten.“ Treffpunkt der 30- bis 40-minütigen Veranstaltung im Freien ist um 11 Uhr an der Aussegnungshalle auf dem Hauptfriedhof. Die Musik steuern Julia Eckarth (Querflöte) und Thomas Schmidt (Keyboard) bei. Zunächst wird Mandel ein Gedicht vortragen und die Teilnehmer dann zu einer gedanklichen Meditation einladen mit Texten, zeitlosen Psalmen und Gebeten. Begleitet wird die Veranstaltung von „Bridge Over Troubled Water“. Die Ballade von Simon & Garfunkel gibt das „Trostthema“ vor, das Mandel inhaltlich aufgreifen will.

Weitere Termine für „heilsames Innehalten“ sind am 24. April, am 24. Juli und am 23. Oktober. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kontakt: r.mandel@siloah.de