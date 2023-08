Daher kommt der grüne Laserstrahl über dem Enzkreis

Über Pforzheim und dem Enzkreis war am Montagabend ein grüner Laserstrahl am Nachthimmel zu sehen. Die Polizei erhielt deswegen zahlreiche Anrufe.

Was hat es mit dem grünen Laserstrahl auf sich, der am Montagabend am Nachthimmel über Pforzheim und dem Enzkreis zu sehen war? Wie die Pforzheimer Polizei am Dienstagmorgen bestätigt, erhielt sie deswegen viele Anrufe.

Auch eine Sprecherin der Polizei habe den Strahl selbst gesehen. Er soll aus der Richtung Ditzingen gekommen sein. Ein Anruf bei der dortigen Polizei ergab, dass er von der Firma Trumpf kam. Auch die dortige Polizei habe wegen des Strahls mehrere Anrufe erhalten.

Firmenfeier bei Trumpf

Laut den sozialen Netzwerken soll das Unternehmen aus Ditzingen anlässlich einer Firmenfeier den Strahl in den Himmel schicken.

Die Feier zum 100-jährigen Jubiläum soll noch bis zum 6. August dauern und solange soll wohl auch der Strahl zu sehen sein, heißt es dort weiter.

Viele Menschen in den sozialen Netzwerken reagierten positiv auf das Ereignis. Sie fanden den Laserstrahl „sehr schön“, aber auch etwas unheimlich.