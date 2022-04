Wer ist der neue Rektor? Der neue Schulleiter der Gustav-Heinemann-Schule wurde in Karlsruhe geboren. In der Fächerstadt lebt der 40-Jährige mit seiner Familie. Von 2009 bis 2014 war der dreifache Familienvater Sonderschullehrer an der Gustav-Heinemann-Schule. Ab 2016 war er zweiter Konrektor der Schule und übernahm die Stufenleitung der Berufsvorbereitenden Einrichtung. Ab 2020 war Heintzmann erster Konrektor. Danach wechselte er als Konrektor an die Abschule in Karlsruhe. Seit Februar 2022 ist er Schulleiter der Gustav-Heinmann-Schule.

Enge Bindung zur Heinemann-Schule: Nach dem Abitur am Bismarck-Gymnasium in Karlsruhe und dem Zivildienst an der Integrativen Kindertagesstätte „Die Arche“ in Konstanz studierte Heintzmann Sonderpädagogik an der PH Ludwigsburg mit den Fachrichtungen Körperbehindertenpädagogik und Geistigbehindertenpädagogik. Ab 2008 absolvierte er ein Ausbildungsseminar in Heidelberg. Ausbildungsschulen waren die Gustav-Heinemann-Schule und die Schule am Winterrain in Ispringen. Er schloss mit dem zweiten Staatsexamen ab. to