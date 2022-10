Idyllisch fließt das „Altwässerle“ im Hinteren Tal in Dillweißenstein – wenn das Bachbett nicht gerade trocken gelegt ist, so wie dieser Tage.

Bis 1880 verlief die Nagold im Bereich des Hinteren Tals in ausgedehnten Schlingen. Im Zug der Industrialisierung Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Nagoldlauf kurzgeschlossen, um die Flößerei und die Verkehrserschließung zu erleichtern und Wasser für die Energieerzeugung bereitstellen zu können.

Der Aufstau und die Abführung des Wassers über eine Turbine mit einem Gefälle von sechs Metern lieferte eine beachtliche Wasserkraft. Als Relikt des ehemaligen Nagoldlaufes verblieb ein Altarm, das „Altwässerle“, mit natürlichem Saumwald aus Schwarzerlen.

Frühere „Altwässerle“-Aue wurde trockengelegt

In den Nachkriegsjahren und insbesondere in den 1970er Jahren fasste man große Abschnitte des Altarmes in Rohre. Die ehemalige Aue wurde weitgehend trocken gelegt und aufgefüllt, das Terrain teilweise bebaut und zur Anlage von Sport-, Kleintierzüchter und Kleingartenflächen genutzt.

In der Folgezeit ersetzte man den natürlichen Erlensaum durch Hybrid-Pappeln. Sie sollten das Gelände weiter entwässern. Das Wasser des Hinteren Tales wird über einen Stollen, der den Bergrücken des Hämmerlesbergs und der Dillsteiner Hälden unterquert, auf Höhe der Davos-Sportanlagen wieder der Nagold zugeführt.

Im Jahr 2006 wurde das Fließgewässer im Hinteren Tal um rund 200 Meter verlängert, indem der teilweise verdolte Gewässerlauf wieder freigelegt und der grabenartige Lauf naturnah umgestaltet wurde. Die Hybrid-Pappeln wurden entfernt, damit sich ein natürlicher Baumbestand mit Erlen, Weiden und Eschen entwickeln kann. Seit Fertigstellung beobachtet man wieder vermehrt Tierarten wie den Eisvogel, die Wasseramsel und die Gebirgsstelze. Der Erholungswert des Gebietes für Anwohner und Wanderer hat erheblich gewonnen.

Um zumindest teilweise wieder einen Rückstau und eine Wiedervernässung der Aue zu erreichen, hatte man während der Renaturierung ein nach historischem Vorbild nachgebautes Wehr aus Holz eingesetzt. Und das musste nun ersetzt werden: Die beiden Wehrpfosten befanden sich im Wasser, sind dadurch abgefault und morsch. Die Verkehrssicherheit war nicht mehr gewährleistet.

Wasser wurde für Instandsetzungsarbeiten abgelassen

Um das Wehr abzubauen und zu ersetzen, hat das städtische Grünflächen- und Tiefbauamt vor wenigen Tagen das Wasser abgelassen. Die auf zwei Wochen angesetzten Instandsetzungsarbeiten wurden im Vorfeld zwischen dem Grünflächen- und Tiefbauamt, dem Amt für Umweltschutz und dem Pächter des Fischgewässers abgestimmt.

Während das Wasser abgelassen wurde, ruhten die Arbeiten einige Tage, bis der Schlamm hinter der Wehrtafel etwas abgetrocknet war, um diesen aus dem Wasserlauf zu entnehmen. So bekamen die Lebewesen, die in den Sedimentablagerungen leben, Zeit, sich in die verbleibenden Bereiche mit Wasserflächen zurückzuziehen. Sobald das historische Wehr wieder eingebaut ist, können Fische und andere Wasserlebewesen im Tiefwasser wieder Schutz vor Fressfeinden suchen.

Mit Blick in die Zukunft sieht das Grünflächen- und Tiefbauamt im Zuge einer möglichen Umplanung des Papierfabrikgeländes die Chance, das Fließgewässer im Hinteren Tal bis zum Unterwasser der Wasserkraftanlage fortzuführen. So könne man die naturnahe Gewässerstrecke fast bis zur Einmündung in die Nagold erweitern. Der Stollen unter den Dillsteiner Hälden würde dann nur noch der Notfallentwässerung dienen. Ein offenes Fließgewässer könnte einem potentiellen Wohngebiet auf dem ehemaligen Fabrikgelände als strukturgebende Grünachse und Bereicherung dienen.